Bar, ditte, una sala slot: nella notte colpi in serie della "banda del tombino"

Dopo i furti avvenuti nella notte tra 16 e 17 maggio, ai danni di una palestra e un negozio di autoricambi, la "banda del tombino" è tornata a colpire, ancora a Villorba, in due ditte, "Electroself" e "Max Style" e in un bar, il "Caffè Verniano", ma anche con un'incursione in una sala slot, ai danni di una sala slot. Il blitz è avvenuto alle 2 di stanotte tutte con lo stesso modus operandi: i malviventi si sono introdotti all’interno delle strutture utilizzando un tombino per sfondare le porte vetrate di ingresso delle strutture. Una volta all’interno i ladri si sono impossessati del denaro contante (da una prima stima alcune centinaia di euro) custodito all’interno dei registratori di cassa. Il danno complessivo è in corso di quantificazione. I carabinieri della Compagnia di Treviso, effettuati i sopralluoghi presso le strutture indicate che si trovano in via Verdi, via Marconi e via della Cartiera a Villorba e in via Tiepolo a Spresiano, sono ora al lavoro per raccogliere utili riscontri che consentano di identificare l’autore o gli autori delle incursioni notturne. Al setaccio le telecemare di videosorveglianza presenti nella zona.