Villorba, 24enne trovato morto sotto il cavalcavia: comunità sotto choc

Un gesto estremo, che ha lasciato l'intera comunità di Villorba sotto choc: nella notte tra sabato 3 e domenica 4 maggio il corpo senza vita di Marco De Vidi è stato trovato impiccato a un cavalcavia nel comune di Maserada sul Piave.

Come riportato da "Antenna 3", a dare per primi l'allarme sono stati alcuni automobilisti, transitati in prossimità del luogo della tragedia. Sul posto si sono precipitati i carabinieri e gli agenti della polizia locale di Spresiano ma per il giovane Marco non c'era già più nulla da fare. Una tragedia del male di vivere, un momento di difficoltà che ha tragicamente preso il sopravvento sul 24enne. Marco lascia il papà Pietro, architetto in Comune a Villorba, la mamma Lionella, dirigente in Comune a San Polo di Piave e il fratello Matteo, giocatore del Villorba Rugby che domani pomeriggio, 5 maggio, doveva scendere in campo contro il Valpolicella Rugby. Il sindaco Francesco Soligo ha telefonato nel pomeriggio di sabato alla famiglia di Marco, portando tutta la vicinanza e l'abbraccio dell'intera comunità villorbese, oltre a rendersi disponibile per mettere a disposizione dei familiari qualsiasi supporto per affrontare il lutto e la perdita del figlio. «Una tragedia immane per l'intera comunità» ha concluso il primo cittadino