Muore suicida lungo i binari della ferrovia, capotreno a processo per omissione di soccorso

Marco Cestaro, il 17enne che il 13 gennaio del 2017 si sarebbe tolto la vita gettandosi sotto un treno di passaggio alla stazione di Lancenigo, sarebbe stato ancora vivo quando, una ventina di minuti dopo, un secondo convoglio regionale passerà in transito e individua il corpo. Ma la capotreno, Maria Rosaria Castigliola, una 40enne residente in provincia di Udine e originaria di Napoli, avrebbe prima fermato il treno e poi, dopo aver comunicato con la stazione d'arrivo, sarebbe ripartita senza sincerarsi della condizioni del 17enne.

La donna avrebbe dato l'allarme alla Polizia Ferroviaria che però giunge a Lancenigo soltanto alle 18,30. E' questo l'accusa che la Procura di Treviso muove alla 40enne, nei cui confronti oggi 7 novembre è iniziato il processo in cui deve rispondere di omesso soccorso. Con il suo comportamento infatti la Castigliola, invece di fermarsi, prestare una prima assistenza al ragazzo e attendere l'arrivo dei soccorsi, avrebbe determinato un ritardo nell'arrivo dei sanitari di circa 40 minuti.

Marco Cestaro (i famigliari, costituiti come parte civile, sono difesi dall'avvocato Sabrina Dei Rossi) il cui caso è stato chiuso dalla Procura di Treviso che ha attribuito la sua morte ad un gesto di autolesionismo, venne ritrovato in fin di vita nel tardo pomeriggio lungo i binari della tratta Treviso-Udine; secondo le ricostruzioni il macchinista di un treno passato alle 18.05 avrebbe sentito un colpo ma non fermò il convoglio per accertarsi se avesse investito qualcuno. Quando intervengono i soccorritori del Suem Cestaro respirava ancora anche se le sue condizioni erano apparse fin da subito disperate.

Il 17enne, ricoverato al Ca' Foncello di Treviso, lottò per tre giorni tra la vita e la morte ma le ferite riportate, in particolare i traumi cranici che gli causarono una emorragia cerebrale e una ischemia, si dimostrarono troppo gravi e il suo cuore si arrese il 16 aprile. Oltre due anni di indagini hanno esplorato tutte le possibilità arrivando però alla conclusione che, come ha spiegato il pubblico ministero Andreatta «non ci sono gli elementi sufficienti per considerare una eventuale azione da parte di terze persone».