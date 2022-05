Tenta di rubare il carburante da due mezzi della Mom, 22enne patteggia 6 mesi

Si sono introdotti nel piazzale di un parcheggio di via Della Libertà, a Villorba, dove hanno tentato di asportare il carburante presente all'interno dei serbatoi di due mezzi della Mom. Ma i quattro sono stati intercettati da una pattuglia dei carabinieri: intervenuti sul posto i militari sono riusciti ad arrestare uno dei ladri, mentre i suoi quattero complici (due italiani e due stranieri) si sono dati alla fuga.

Oggi, 20 maggio, si è svolto il processo per direttissima all'uomo finito in manette. Si tratta di un albanese di 22 anni, residente a Mogliano Veneto. Il giovane, convalidato l'arresto, ha patteggiato 6 mesi di reclusione, oltre ad un multa di 200 euro, per tentato furto aggravato. Il 22enne, terminata l'udienza, è stato rimesso in libertà.

I fatti si sono svolti all'alba. Erano circa le 5 del mattino quando i carabinieri hanno avvistato i quattro che armeggiavano intorno ai due mezzi, un furgone e un pulmino che viene utilizzato per il servizio scolastico, parcheggiati nel piazzale. I malviventi sarebbero riusciti a forzare l'apertura del bocchettone per il rifornimento e avevano già piazzato sotto delle taniche, dentro a cui mettere il carburante che intendevano rubare.

Subito le forze di pubblica sicurezza sono intevenute, bloccando l'albanese mentre gli altri quattro sono riusciti a scappare. Il 22enne avrebbe comunque collaborato con i carabinieri, fornendo anche i nominativi degli altri ladri.