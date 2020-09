Azienda agricola nel mirino dei ladri: rubati tre trattori, colpo da 260mila euro

Due trattori Fendt ed un trattore Deutz, per un valore complessivo di 260mila euro. Un colpo clamoroso quello che una banda di ladri ha messo a segno lo scorso week end ai danni dell'azienda agricola "Agrimac" di via Colombero a Fontane di Villorba. Il colpo è stato scoperto sabato mattina, alle 6.45 circa. I trattori erano posteggiati in un capannone che si trova all'interno dell'area dell'azienda agricola che si trova in via Colombero, laterale della principale via Trieste. I malviventi, un gruppo che si ipotizza essere abbastanza numeroso, sono entrati in azione nella notte tra venerdì e sabato, intrufolandosi nel capannone in cui erano presenti i mezzi; presso l'azienda non è purtroppo presente un sistema d'allarme o telecamere di videosorveglianza. Una traccia i ladri l'hanno lasciata: tra le 23 e la mezzanotte ad uno dei trattori rubati è stato disattivato il rilevatore gps, per rendere più difficile il compito degli investigatori. Sull'episodio indagano ora i carabinieri della stazione di Villorba. Si ipotizza il furto "su commissione".

