Incendio in falegnameria, intervengono i vigili del fuoco

Un incendio si è sviluppato nel tardo pomeriggio di oggi, attorno alle 18.45, alla Trevi house di via Newton a Villorba, falegnameria specializzata nella realizzazione di porticati e casette in legno. Sul posto sono intervenute 6 squadre dei vigili del fuoco di Treviso con 18 uomini. Interessato legno di lavorazione. I danni all''area, dell'ampiezza di circa 500 metri quadrati, sarebbero limitati anche grazie al celere intervento dei pompieri. Alcune squadre si trovavano non distante dalla falegnameria per un altro intervento. Non ci sono stati feriti.