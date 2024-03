Villorba celebra la sua storia con l'intitolazione della via Santa Maria de Carità

La Giunta Comunale di Villorba ha preso una decisione che risuona con il rispetto e la celebrazione della storia radicata nel tessuto stesso della nostra comunità annunciando l'intitolazione della strada che un tempo ospitava la Chiesa rurale di Santa Maria de Carità, costruita nel lontano 1315 da Giacomo Miarello, figlio di Ardizia di Collalto. La decisione di intitolare la via a Santa Maria de Carità è un omaggio alla ricca storia di questo luogo. La chiesa, originariamente fondata grazie a una generosa donazione dei conti di Collalto al Monastero di Santa Maria de Carità di Venezia, è stata per secoli un punto di riferimento spirituale e sociale per la nostra comunità. Questa antica strada non solo è stata testimone della presenza di pellegrini e viandanti diretti a Roma, ma è stata anche al centro di un importante nodo commerciale che collegava Treviso al Piave e ai mercati tedeschi. L'antico ospizio adiacente alla chiesa, che dispensava gratuitamente il vino ai viaggiatori stanchi lungo il loro cammino, testimonia l'importanza di questo luogo nella vita quotidiana e commerciale della regione.

Il nome "Carità" che questa località ha assunto nel corso dei secoli non è casuale, ma riflette l'essenza stessa di ciò che rappresentava per la comunità: un luogo di assistenza, di condivisione e di accoglienza. Intitolare questa strada come Via Santa Maria de Carità è un atto di riconoscimento della nostra storia, un tributo alle generazioni che ci hanno preceduto e che hanno plasmato il carattere e l'identità del nostro paese. È anche un impegno per le future generazioni, affinché possano conoscere e apprezzare la ricca eredità che ci è stata tramandata. In questo gesto, la Giunta Comunale di Villorba si unisce alla volontà di preservare e valorizzare il patrimonio culturale e storico della nostra comunità. La via Santa Maria de Carità diventa così un simbolo tangibile del legame indissolubile tra il nostro presente e il nostro passato, un promemoria di quanto sia importante custodire e proteggere le nostre radici.