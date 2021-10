Alla guida di una Bmw senza patente, inseguimento con i carabinieri

Un rocambolesco inseguimento ieri pomeriggio, lunedì 18 ottobre, tra Villorba e Treviso ha coinvolto un 23enne, alla guida di una Bmw nonostante fosse senza patente, e una pattuglia dei carabinieri della stazione di Villorba. I militari stavano eseguendo un controllo alla circolazione stradale, all'altezza di via Pola a Villorba, quando l'auto di grossa cilindrata non si è fermata all'alt dei militari. Il 23enne alla guida si è esibito in una serie di pericolose manovre per poi abbandonare momentaneamente il veicolo che è stato recuperato dai militari in una via nella periferia di Treviso. Al giovane sono stati per il momento contestati i reati di resistenza a pubblico ufficiale e guida senza patente recidiva nel biennio.