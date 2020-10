La fortuna bacia un trevigiano: vinti 300 mila euro al "Miliardario"

Un solo Gratta & Vinci da 5 euro per una vincita complessiva di 300 mila euro al gioco del "Miliardario". Questa la bella notizia che arriva dal Bar Sant’Anna di Cornuda che ha così potuto festeggiare la sua più grande vincita di sempre visto e considerato che il record precedente era "solo" di 10 mila euro. Ancora ignota, come spesso accade in questi casi, l'identità del fortunato vincitore che però, con un biglietto scritto a mano, ha subito voluto ringraziare le titolari del bar che martedì mattina gli hanno venduto il biglietto fortunato che di certo gli cambierà la vita

