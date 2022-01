Lei chiude la loro relazione, lui la schiaffeggia e spintona in strada

L'ennesimo episodio di violenza giovanile di queste ultime settimane si è sviluppato martedì sera, intorno alle 19, nel quartiere di San Pelajo a Treviso, nei pressi del Jerry's Bar. Vittima una 19enne che si era ritrovata con il proprio ragazzo per discutere della loro relazione ormai al capolinea. I discorsi sono però presto sfociati in violenza quando la ragazza ha deciso di troncare la loro storia, forse prendendo alla sprovvista il compagno che ha quindi deciso di prenderla a insulti arrivando poi persino a spintonarla e schiaffeggiarla in pubblico. Una situazione rovente e pericolosa che ha portato alcuni passanti a chiamare subito le forze dell'ordine. Sul posto sono dunque arrivate due gazzelle dei carabinieri che hanno prima messo in sicurezza la giovane, accertando che non avesse bisogno di un'ambulanza, e poi hanno calmato il suo ormai ex ragazzo. Sarà ora decisione della ragazza se sporgere o meno denuncia contro il giovane per violenza privata.