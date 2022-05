Pensa sia una vipera e la uccide, polemica sui social

Entra in cucina e si trova davanti un lungo serpente a lei sconosciuto: è capitato lunedì 2 maggio a D.P. una signora residente a Mogliano Veneto. Terrorizzata, la donna ha subito fotografato l'animale, pubblicando lo scatto sui social per chiedere informazioni ai concittadini. Nemmeno il tempo di aspettare che qualcuno le dicesse che l'animale era un innocuo biacco che la donna, presa dal panico, ha ucciso il rettile.

Un gesto istintivo, legato al panico e alla sorpresa di essersi trovata una biscia in casa, ma che ha sollevato immancabili polemiche su Facebook con alcuni utenti del gruppo "Sei di Mogliano se..." che hanno polemizzato con la donna per aver ucciso il biacco. «Ho avuto una paura boia, pensavo fosse una vipera» ha provato a difendersi la signora. Troppo tardi, ormai il caso era scoppiato. Il biacco, tra l'altro, è una specie protetta e averla uccisa potrebbe implicare delle conseguenze per la signora.