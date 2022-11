Vittima dei bulli a 11 anni: «Meglio morire che andare a scuola»

«Meglio morire che andare a scuola» sono le parole choc di un ragazzino di 11 anni, dette alla madre, dopo i continui soprusi subiti da parte di tre compagni di scuola che l'avevano preso di mira rendendogli la vita una vera e propria tortura.

Come riportato da "Antenna 3", nella giornata di oggi (venerdì 25 novembre, la mamma dello studente denuncerà l'accaduto ai carabinieri, stanca di veder star così male il figlio che sarebbe stato picchiato e preso di mira con insulti e lancio di petardi. «Meglio se muori» gli sarebbe stato detto e quelle parole hanno segnato irrimediabilmente l'undicenne che non riusciva più a metter piede a scuola. La madre avrebbe già ritirato lo studente dall'istituto, la speranza è che in una nuova scuola lo studente possa ritrovare un po' di serenità e iniziare un nuovo percorso senza subire mai più altri episodi simili.