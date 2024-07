Sequestra gli anziani genitori per dodici ore, misura di sicurezza per un 60enne

Era il 5 agosto del 2021 quando, in preda ad un delirio, avrebbe sequestrato in casa i due genitori anziani. Nei confronti dell'uomo, un operaio 60enne di Vittorio Veneto difeso dall'avvocato Enrico D'Orazio, ieri 11 luglio il gup Cristian Vettoruzzo ha confermato la misura di sicurezza che gli è stato inflitta in precedenza. Con una capacità grandemente scemata l'operaio, considerato pericoloso per madre e padre ma non per la collettività, resterà in regime di sorveglianza all'istituto Cesana Malanotti di Vittorio Veneto. Il giudice dell'udienza preliminare ha inoltre stabilito che il processo - l'uomo è in grado di stare a giudizio - venga aggiornata al prossimo 12 dicembre. In quella data, quasi certamente, il difensore proporrà un patteggiamento.

Ci sarebbero banali screzi familiari dietro al sequestro di persona con il quale ha tenuto la madre 87enne e il padre 91enne "ostaggi" per dodici ore. L'uomo in un primo tempo era stato denunciato anche dai due genitori che poi, in considerazione delle sue evidenti precarie condizioni di salute, hanno ritirato la querela. Il 60enne non ha problemi di alcolismo o dipendenza da stupefacenti: semplicemente, aveva detto, non sopportava più la presenza in casa dei due anziani. Nel corso però della sua sorveglianza avrebbe mostrato ampi segnali di instabilità psichica, come peraltro evidenziato nel corso di una perizia disposta dal pubblico ministero.