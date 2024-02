Addio a Barbara Ceotto, "angelo" degli ultimi

Venerdì 2 febbraio Barbara Ceotto, 48enne di Vittorio Veneto, si dovuta arrendere a una malattia che l'ha accompagnata negli ultimi dieci anni. La sua è stata una esistenza spesa al servizio degli altri: ha lavorato infatti per molto tempo alla Caritas di Vittorio Veneto dove aveva incontrato le storie e la sofferenza di tante persone. Ed è forse così che ha imparato a lottare con compostezza contro un male che a poco a poco l'ha indebolita ma che l'ha sempre trovata pronta a collaborare con i medici e gli infermieri che l'avevano in cura.

Barbara era nata a Vittorio Veneto il 17 gennaio 1979 e proprio poche settimane fa aveva festeggiato il suo compleanno. Era cresciuta nella parrocchia di Sant'Andrea aveva studiato al liceo classico Flaminio di Vittorio Veneto. Dopo il diploma si era laureata in Scienze dei Servizi sociali all'università Ca' Foscari di Venezia. Poi il lavoro al Ceis di Belluno, alla cooperativa Insieme si Può e infine alla Caritas di Vittorio Veneto dove aveva seguito i progetti speciali sui richiedenti asilo. Nel 2022, con la malattia che si faceva più insidiosa, aveva smesso il suo impegno. Da tempo lottava contro il linfoma di Castleman e poi la sindrome di Poems, due malattie rare a cui, alla fine, si era aggiunta un'influenza divenuta polmonite che, in pochi giorni, non le ha più lasciato scampo.

«Siamo grati per il dono che Barbara è stata per tutti noi - ha detto don Andrea Forest, direttore della Caritas - come tutti anch'io ho potuto apprezzare la sua disponibilità, la gentilezza, la tenerezza e l'immancabile sorriso che caratterizzavano il suo servizio». Barbara lascia il papà Francesco, i fratelli Marco e Giordano, la nipote Anna con la mamma Antonella e gli amici Irene e Tarune. Il funerale sarà celebrato nel duomo di Serravalle domani 5 febbraio alle ore 15,30.