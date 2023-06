/ Via Isonzo

Lite nella notte in un bar, 50enne finisce all'ospedale

La discussione, avvenuta intorno alle 3 del mattino di oggi, 24 giugno, in un esercizio pubblico di via Isonza a Vittorio Veneto, sarebbe nata per futili motivi. L'uomo, di origine macedone, è stato ricoverato all'ospedale di Conegliano con traumi al viso e alle gambe