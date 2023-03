Airone ferito ad un'ala rischia di morire, salvato dai vigili del fuoco

Poco dopo le 13:30, di oggi, mercoledì 1 marzo, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Galvani all’interno del fiume Meschio a Vittorio Veneto per il salvataggio di un airone ferito ad un ala. I pompieri accorsi dal locale distaccamento, dopo la richiesta di soccorso da parte del personale del recupero fauna, hanno avvistato l’airone su una lingua di terra nel greto del fiume. Indossato un costume idrostatico un vigile del fuoco con l’aiuto di in retino è riuscito a catturare l’uccello, che è stato subito consegnato al personale del recupero fauna per le prime cure.