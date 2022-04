Impiegato di banca stroncato da un infarto mentre torna a casa in bici

Stava facendo ritorno a casa, in sella alla sua mountain bike, percorrendo una strada sterrata: improvvisamente il suo cuore ha ceduto, si è accasciato al suolo ed è morto. La tragedia si è consumata nel primo pomeriggio di oggi, intorno alle 14, a Vittorio Veneto in via dell'Artigliere. A perdere la vita un uomod i 52 anni, Andrea Tesser, impiegato di banca. Tesser, dopo il malore che l'ha colpito, è caduto all'interno di un fossato a lato della strada: è stato trovato, ormai privo di vita, da una signora residente nelle vicinanze, che ha allertato i soccorsi. Quando medico e infermieri del Suem 118 sono intervenuti sul posto, per lui ormai non c'era più nulla da fare. Intervenuti sul posto anche i carabinieri vittoriesi. La salma di Andrea Tesser è stata trasportata all'obitorio dell'ospedale di Vittorio Veneto, a disposizione della famiglia.