Spaccio di cocaina a giovanissimi, pusher 22enne arrestato

Sarebbe uno dei principali pusher di cocaina del vittoriese e tra i suoi clienti c'erano soprattutto giovani e addirittura giovanissimi. Nella notte tra domenica e lunedì i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile hanno arrestato per spaccio un 22enne romeno, già ben conosciuto dalle forze dell'ordine, dopo averlo fermato per un normale controllo. I militari hanno intercettato l'auto guidata dal giovane mentre stava percorrendo lungo viale della Vittoria: lo straniero ha tentato inutilmente di dileguarsi ma è stato costretto alla fine a fermarsi in via Lioni. L'automobilista aveva nelle tasche ben 35 dosi di cocaina, già confezionate in bustine di cellophane, per un totale di 22 grammi, oltre a 13 grammi di hashish. La perquisizione è stata estesa anche all'abitazione e qui i carabinieri hanno trovato altri 10 grammi di polvere bianca e 30 grammi di fumo. Il 22enne, subito posto ai domiciliari, è comparso nella mattinata di oggi, 31 gennaio, di fronte al giudice del tribunale di Treviso per l'udienza di convalida del fermo al termine della quale è stata confermata la stessa misura detentiva. L'indagine nei confronti dello spacciatore ora proseguirà: secondo i carabinieri lo straniero sarebbe un vero e proprio punto di riferimento per i giovani consumatori della zona che nelle prossime settimane saranno sentiti dagli investigatori.