Cade per 7 metri dentro una bocca di lupo, bimbo ricoverato al Ca' Foncello

L'incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi, 7 maggio, in piazza Foro Boario e Vittorio Veneto. Il piccolo, che ha 7 anni e non è in pericolo, se l'è cavata con un bel po' di spavento. Sul fatto indagano i carabinieri

Poteva sfociare in una tragedia ma per fortuna tutto si è risolto per il meglio. Nel tardo pomeriggio di oggi, venerdì 7 maggio, un bambino di sette anni è caduto dentro a una bocca di lupo profonda circa 7 metri. I fatti sono avvenuti a Vittorio Veneto, in piazza Foro Boario. La bocca di lupo, che era stata misteriosamente lasciata aperta, era larga circa 1 metro e mezzo. A prestare i primi soccorsi è stato il padre, poi il bambino è stato recuperato grazie anche all'intervento del Suem 118. Fortunatamente non ci sono state conseguenze gravi malgrado l'altezza da cui è avvenuta la caduta. Il piccolo è stato trasportato in elisoccorso all'ospedale Ca' Foncello di Treviso e non è in pericolo di vita. Sulle circostanze che hanno portato all'incidente stanno ora indagando i carabinieri di Vittorio Veneto.