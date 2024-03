Atm fatto saltare in aria, è caccia alla banda dei bancomat

Sono in corso accertamenti tecnici per chiarire la natura della miscela esplosiva che è stata utilizzata per far saltare in aria, nella notte tra domenica e lunedì, l'atm della filiale del credito cooperativo della Banca della Marca di piazza Fiume, a San Giacomo di Veglia di Vittorio Veneto. Il blitz dei malviventi è avvenuto alle 4 del mattino: prima di posizionare l'ordigno esplodente i ladri hanno forzato la porta d'ingresso della banca. I ladri, preso il denaro presente in alcune cassette, sono riusciti a scappare e a darsi alla fuga, facendo perdere le proprie tracce a bordo di un'auto. I danni alla filiale bancaria sarebbero molto ingenti così come il bottino che è in fase di quantificazione ma sarebbe di diverse migliaia di euro. A San Giacomo di Veglia sono intervenuti i carabinieri che hanno svolto gli accertamenti del caso. Al vaglio degli investigatori le telecamere di videosorveglianza presenti nella zona e i targasystem.