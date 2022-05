Incendio in un magazzino, esplodono due bombole gpl: residente sotto choc

Paura nella prima mattinata di oggi, 13 maggio, a Vittorio Veneto nella zona di Borgo Vizza. All'interno di una tettoia che si trova attigua ad un'abitazione privata, per cause ancora in corso di accertamento, molto probabilmente accidentali, si è sviluppato un incendio che ha portato al conseguente scoppio di due bombole di gas che si trovavano tra altro materiale andato distrutto dal rogo. La deflagrazione, distintamente percepita dai residenti della zona, ha danneggiato la copertura della struttura. Fortunatamente non si è verificato nessun ferito: il proprietario della struttura è rimasto illeso ma sotto choc. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno provveduto a spegnere e mettere in sicurezza il luogo. Intervenuta anche una pattuglia dei carabinieri di Vittorio Veneto.