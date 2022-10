Scarsa sicurezza nel cantiere: maxi-multa per impresa edile e di termoidraulica

Ad un titolare di un'azienda edile e di una ditta di termoidraulica, entrambi italiani, sono state inflitte sanzioni amministrative per circa 6.000 euro e ammende per almeno 30.000 euro, al termine di un controllo svolto nei giorni scorsi in un cantiere edile di Vittorio Veneto da parte dei carabinieri del nucleo ispettorato del lavoro di Treviso e della Compagnia di Vittorio Veneto. Il controllo ha riguardato, in particolare, un immobile in costruzione con più appartamenti: attualmente l'attività del cantiere, alla luce di quanto emerso, è stata sospesa e i due imprenditori saranno segnalati alla Procura di Treviso per le gravi irregolarità riscontrate.

Tra le violazioni emerse durante il controllo c'è senza dubbio, a carico dell'impresario, quelle riguardanti i lavori in prossimità di linee elettriche con parti attive non protette, i lavori in quota senza aver adottato precauzioni atte ad eliminare i pericoli di caduta verso il vuoto, per il titolare della ditta di termoidraulica l'omessa sorveglianza sanitaria e per il coordinatore per la sicurezza del cantiere la mancata vigilanza delle disposizioni e procedure sulla sicurezza del lavoro.

"I controlli di settore" spiega in una nota il comando provinciale dell'Arma di Treviso "finalizzati a verificare il rispetto delle norme in materia di sicurezza al fine di arginare la piaga purtroppo sempre attuale degli infortuni sul lavoro e le fattispecie di lavoro “sommerso” e “in nero”, dalle quali sovente scaturiscono forme ancora più gravi di illegalità, continueranno nelle prossime settimane, a cura dell’Arma, in tutta la provincia trevigiana". I controlli proseguiranno anche nei prossimi giorni.