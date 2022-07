Trovato morto in auto, un passante lancia l'allarme

Tragedia all'alba di oggi a Carpesica di Vittorio Veneto, in via Manzana. Il corpo di un uomo di circa 60 anni è stato trovato esanime all'interno di un'auto parcheggiata a bordo strada. A lanciare l'allarme è stato un passante: quando medico e infermieri del Suem 118 e i vigili del fuoco sono intervenuti sul posto non hanno potuto far altro che constatare la morte dell'uomo. A bordo del veicolo è stata trovata anche una bombola gpl. Secondo i carabinieri, intervenuti per gli accertamenti del caso, si tratterebbe di un gesto estremo.