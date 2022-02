Sequestra la ex compagna per una notte, 54enne condannato

Avrebbe tenuta la compagna prigioniera in casa per una notte durante una discussione. Per questo oggi, mercoledì 2 febbraio, la pubblica accusa aveva chiesto nei suoi confronti una condanna a 6 mesi di reclusione per sequestro di persona. Il giudice Leonardo Bianco, invece, ha inasprito la sentenza, affibbiando a E. P, un 54enne originario di Vittorio Veneto, una pena di otto mesi, senza la concessione della condizionale, che l'uomo si era già "giocato" in precedenza, quando era stato condannato sempre a Treviso ma per fatti completamente diversi. Il legale di E.P, l'avvocato Elisa De Giusti, ha già annunciato che una volta depositate le motivazioni farà ricorso in Appello.

La vicenda risale al dicembre del 2017 e a presentare la denuncia è stata la ex compagna 35enne dell'imputato, che tra le altre cose viveva con lui. Secondo quanto riferito dalla donna il 54enne sarebbe tornato a casa dopo un litigio e avrebbe cercato di riprendere la discussione. Lei però non ne voleva sapere: si sarebbe messa scarpe e giaccone e avrebbe cercato di uscire dalla casa ma il portone dell'abitazione era chiuso a chiave.

I due hanno ripreso a litigare e a quel punto la donna avrebbe cercato di uscire dalla casa utilizzando una delle finestre, ma lui l'avrebbe bloccata, costringendola a rimanere all'interno fino alla mattina seguente quando, chiamati dal padre della 35enne, sono arrivati i carabinieri.

«Ma quale sequestro - si era difeso l'uomo - è stata una discussione di coppia. Io volevo solo chiarire le cose, non l'ho obbligata a fare nulla». Secondo la sua versione i due, che venivano da una convivenza di sette anni, sarebbe stati prossimi alla separazione per volontà della donna, cosa che il 54enne avrebbe trovato particolarmente indigesta da digerire.