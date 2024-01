Cordoglio per la scomparsa dell' "angelo" della Lilt

Se ne è andata l'angelo della Lilt, una scomparsa che ha suscitato vasta commozione a Vittorio Veneto. Luciana Faraon, pensionata e attiva volontaria della Lilt di Vittorio Veneto, si è spenta mercoledì all'età di 70 anni all'Hospice Antica Fonte di Vittorio Veneto. Da tredici anni era tra le volontarie più attive della sezione vittoriese della Lega italiana per la lotta contro i tumori. Da tempo era entrata a far parte del gruppo delle fiduciarie che assistono in ospedale le donne operate di tumore al seno.

La sua attività non si era arrestata neppure durante il periodo del Covid, rendendosi sempre disponibile nel servizio informazioni. In città era molto conosciuta anche per aver gestito il Circolo di Forcal e quello di Sant'Andrea. Luciana Faraon lascia il marito Mario Pancot, ex vigile urbano, il figlio Giulio con Lisa, gli adorati nipoti Tommaso e Gioia, le sorelle, cognati, parenti e amici. I funerali saranno celebrati lunedì alle 15 nella chiesa parrocchiale di Santa Giustina.