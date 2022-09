Violenta rissa sabato sera, 34enne preso a coltellate: arrestato un 25enne

Violenta lite nella serata di ieri, sabato 17 settembre, nel centro di Vittorio Veneto. Protagonisti dell'episodio alcuni stranieri che per futili motivi, sono passati alle vie di fatto: ad avere la peggio un 34enne di origini marocchine che riportava ferite da taglio agli arti superiori e che, soccorso e accompagnato in ospedale, rimediava una decina di giorni di prognosi. I carabinieri della Compagnia di Vittorio Veneto, nel corso delle indagini per identificare i partecipanti all'alterco sfociato nell'aggressione allo straniero, hanno rintracciato nei dintorni della città un connazionale del ferito, un 25enne già noto alle forze dell’ordine, che alla vista dei militari ha tentato di evitare il controllo, rendendo necessaria la sua immobilizzazione forzata. Illesi i carabinieri intervenuti. Lo straniero, arrestato per resistenza a pubblico ufficiale, sarà giudicato nelle prossime ore per direttissima presso il Tribunale di Treviso.