Controlli speciali a Vittorio Veneto lungo strade e al "Quadrilatero"

È in corso dal pomeriggio odierno a Vittorio Veneto un servizio di controllo del territorio a cura della locale Compagnia Carabinieri, con l'impiego di svariate pattuglie in zona centro e nel noto "Quadrilatero", in particolare. Per la specifica attività di prevenzione e controllo viene utilizzata una Stazione Mobile, opportunamente equipaggiata, analogamente a quanto praticato lo scorso weekend nel centro di Treviso. "Controllati speciali" i principali luoghi di aggregazione giovanile e le arterie cittadine di più ampio passaggio.