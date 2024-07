Omicidio Vaj, per la Corte d'Appello ci fu la premeditazione

La Corte d'Appello di Venezia ha confermato le condanne a 24 e 16 anni per la 58enne Patrizia Armellin e la 30enne Angelica Cormaci. Le donne (difese dall'avvocato Giacomo Iaria) sono entrambe accusate di aver ucciso Paolo Vaj nella casa di via Cal dei Romani a Vittorio Veneto nella notte tra il 18 e il 19 luglio del 2019. La sentenza è arrivata ieri nel corso del processo di seconda grado "bis" alle due donne. La Corte di Cassazione, infatti, lo scorso 24 gennaio, aveva censurato la parte della precedenza statuizione dei giudici veneziani in relazione alla premeditazione. Il Procuratore generale aveva aderito a quanto stabilito dalla Consulta ma l'Appello ha comunque deciso per la conferma delle condanne. Ora il caso tornerà nuovamente davanti agli Ermellini.

Per l'accusa la prova regina dell'assassinio stava nelle chat tra la 58enne Armellin e la 30enne Cormaci, scambiate attraverso Whatsapp, Facebook messanger e Telegram. In quelle conversazioni c'è la prova del movente, che sarebbe legato ai quasi 500 mila euro che Vaj aveva investito in polizze dì assicurazioni e di cui aveva indicato come beneficiario proprio la Armellin.

I dialoghi tra le due sarebbero cominciati ben prima che la 30enne, a fine gennaio del 2019, si trasferisse nella casa dell'Armellin di via Cal dei Romani a Vittorio Veneto, dove è avvenuto l'omicidio. La Cormaci sarebbe apparsa da subito in una sorta di sudditanza psicologica nei confronti della 59enne, che chiamava "mamy" e con cui cercava di instaurare quel legame famigliare che le mancava, soprattutto con la madre naturale. La Armellin, che avrebbe tirato le fila del rapporto, le parlava di un rapporto conflittuale con Vaj, con cui però resta insieme, fingendo anche un clima sereno e affettuoso ma solo per incassare il premio dell'assicurazione.

«Lui deve morire» scriveva la Cormaci riferito a Vaj, che definisce un "omino". «Te lo faccio fuori io questo bastardo» diceva ancora, a commento delle frasi con cui l'Armellin le lascia intendere di essere maltrattata dal 56enne. Tutto il periodo che precede l'omicidio sarebbe stato caratterizzato da scambi di messaggi in cui l'Armellin avrebbe premeditato il delitto, dispiacendosi tra l'altro che le condizioni di salute di Paolo, che aveva problemi con il bere e per un forma di epilessia, stavano migliorando. «A noi non ci aiutano - diceva all'amica più giovane - 20 anni di botte ha subito, ma loro (riferito alle istituzioni) non fanno nulla», quasi ad abbozzare una sorta di alibi legato alla legittima difesa dai maltrattamenti di lui. «Io non ho niente da perdere - scriveva allora la Cormaci - lo uccido, al massimo finisco in galera ma tu avrai la vita che vuoi con chi vuoi».

La sera del 18 luglio sarebbe però successo qualche cosa: nella mente di Paolo Vaj sarebbe infatti scattata l'idea di sostituire il beneficiario delle polizze e a qual punto la Armellin avrebbe deciso di agire. Angelica Cormaci avrebbe tentato dapprima di dissuaderla ma poi si sarebbe lasciata convincere. Vaj, che la sera della tragedia aveva bevuto molto tanto da avere un tasso alcolemico di quattro volte superiore ai livelli normali, viene aggredito nella camera da letto grande, in cui viene colpito con un bastone utilizzato per le tende, che gli procura anche delle ferite lacero contuse. Poi il 56enne si trasferisce nella cameretta della casa e qui si sarebbe compiuto l'omicidio: Angelica Cormaci gli avrebbe messo un cuscino sulla faccia, con l'intenzione di soffocarlo, ma è la posizione che le due donne assumono, messe sopra a cavalcioni su Vaj, che provoca la morte, avvenuta per schiacciamento toracico