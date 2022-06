Schianto in moto sui Pirenei: muore un 47enne, ferita la moglie

Una vacanza sui Pirenei, in Francia, conclusa tragicamente. E' il destino di due coniugi vittoriesi che sono stati coinvolti ieri, 26 giugno, in un incidente stradale mentre viaggiavano in sella alla loro moto. Nulla da fare per Daniele Casagrande, 47 anni, storico carrozziere vittoriese (era titolare con il fratello Nicola della carrozzeria "Vittoria" di via Marinotti) morto a causa delle gravi lesioni riportate nello schianto, mentre la moglie è rimasta ferita molto gravemente. La notizia è giunta a Vittorio Veneto, dove la coppia viveva, nella tarda mattinata di oggi, lunedì 27 giugno, destando grande cordoglio. Sia Daniele che la moglie erano infatti molto conosciuti.