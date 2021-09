Scippano una donna, giovani incastrati dalle telecamere

Lo scorso 17 agosto avevano aggredito e scippato una 58enne. Nei giorni scorsi i carabinieri hanno concluso le indagini e denunciato i responsabili dell'episodio, avvenuto in piazza Medaglie d'Oro a Vittorio Veneto. A finire nei guai tre giovani del posto, un 18enne con precedenti e due studenti 16enni, entrambi incensurati. I tre malviventi avevano strappato la borsetta alla donna, mentre questa camminava tranquillamente per strada, appropriandosi del denaro contante e del telefono cellulare all'interno. Ora il terzetto di giovani, scoperto anche grazie all'ausilio fornito dalle riprese dei sistemi di videosorveglianza comunali presenti nella zona, dovrà rispondere dell'accusa di furto con strappo in concorso. Una denuncia è già stata presentata a loro carico alla Procura di Treviso e a quella per i minori di Venezia.