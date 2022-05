Malore improvviso dopo un bagno nel mar Rosso, muore parrucchiere 62enne

Stava trascorrendo un breve periodo di vacanza con la moglie, a Berenice, in Egitto. E' qui che ha trovato la morte un parrucchiere vittoriese di 62 anni, Errol Salvador, titolare del salone "Errol style" di Ceneda di Vittorio Veneto, in via Da Ponte. A stroncarlo è stato un infarto che lo ha colpito appena uscito da un bagno nel mar Rosso: l'uomo, uscito dall'acqua, è crollato a terra, sulla spiaggia, sotto lo sguardo attonito della moglie, Franca. I coniugi avevano raggiunto l'Egitto il giorno precedente, domenica. Il personale sanitario locale ha tentato il possibile per rianimare il 62enne ma ogni tentativo è stato inutile. La tragedia è avvenuta nel pomeriggio di lunedì scorso, poco dopo le 16.30, e la notizia della sua scomparsa, alcune ore dopo, si è diffusa in tutta Ceneda, lasciando sgomenti i clienti e i tanti amici di Errol. Sarà ora l'autopsia a chiarire le cause del decesso che non sono ancora del tutto chiare: il 62enne non aveva infatti nessun problema di salute. Errol lascia un figlio, Alex, maestro di ballo alla "I dance" di Colle Umberto. Ancora incerta la data in cui la salma verrà rimpatriata dal paese del nordafrica.