Trauma al ginocchio durante l'escursione: 67enne recuperato dal Soccorso Alpino

Poco dopo le ore 13 di domenica 2 giugno il Soccorso alpino delle Prealpi Trevigiane si è attivato per un escursionista che si era procurato un sospetto trauma al ginocchio vicino a Forcella Zoppei sul Monte Agnellezza, non distante dal confine tra le province di Treviso e Belluno.

Proprio i soccorritori di Belluno, trovandosi vicino al confine, hanno raggiunto il 67enne di Borgo Valbelluna che era assieme alla moglie, prestando all'uomo le prime cure. Una volta imbarellato con l'aiuto dei sanitari, l'infortunato è stato trasportato a spalla per circa 300 metri fino alla strada, dove è stato affidato all'ambulanza del Suem 118 partita per l'ospedale di Conegliano dove il 67enne è stato visitato per accertamenti.