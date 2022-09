Litiga con un amico e lo accoltella alle braccia, l'aggressore: «Non sono stato io»

Stamani, 19 settembre, si è presentato in Tribunale per il processo per direttissima il 25enne marocchino, residente a Miane, che sabato sera, a Vittorio Veneto, avrebbe ferito con un'arma da taglio un connazionale 34enne. «Il ferimento - ha detto - è stato opera di una terza persona». Convalidato l'arresto (per la sola resistenza a pubblico ufficiale) sono stati rimandati in Procura gli atti per le lesioni personali e il furto di una cane. Il procedimento è stato aggiornato al 12 ottobre