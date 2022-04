Accende con l'alcool la stufa, ustionata dal ritorno di fiamma

Una donna di 83 anni, F.M., si trova ricoverata al Ca' Foncello di Treviso in seguito ad un incidente domestico avvenuto nella prima mattinata di oggi, venerdì 8 aprile, alle 7.30 circa a Serravalle di Vittorio Veneto, in via Sangusè. L'anziana stava tentando di accendere la stufa a legna della cucina con dell'alcol: purtroppo una fiammata l'ha investita, provoncandole ustioni sulla maggior parte del corpo, soprattutto su torace, braccia e collo. La donna è stata soccorsa in casa da medico e infermieri del Suem 118 che hanno disposto il suo immediato trasferimento al nosocomio trevigiano, attraverso l'elicottero. L'anziana non sarebbe fortunatamente in pericolo di vita.