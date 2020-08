Litiga con la sorella e si lancia da una finestra, ferita una 13enne

Dopo una furibonda litigata con la sorella maggiore, si è gettata da una finestra al primo piano dell'abitazione in cui vivono con i genitori, da un'altezza di circa tre metri. Se l'è cavata con alcune lesioni lievi una ragazzina di 13 anni, protagonista di questo gesto, avvenuto nel pomeriggio di oggi, mercoledì 5 agosto, nel vittoriese, nella frazione di San Giacomo di Veglia. La lite tra le due sorelle è scoppiata mentre mamma e papà si trovavano al lavoro. E' stata la sorella maggiore a dare l'allarme al 118: sul posto intervenuti medico e infermieri con ambulanza, automedica ed elicottero del Suem. La 13enne, non in pericolo di vita, è stata trasportata al pronto soccorso del Ca' Foncello, nosocomio in cui si trova attualmente ricoverata, non in pericolo di vita. Sul posto sono giunti, oltre ai genitori delle due ragazze, anche i carabinieri della Compagnia di Vittorio Veneto che hanno chiarito la dinamica dello sconcertante episodio.

