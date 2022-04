Adesca una minorenne, 62enne salvato dall'incapacità di stare a processo

«Tesoro, tra di noi ci deve essere sincerità. Ti prego, io ci tengo a te». Ma quello che si presentava come un teenager era in realtà un uomo che, al tempo dei fatti, aveva 57 anni. Il padre della ragazza, che era stata agganciata attraverso il profilo di Istangram, insospettito dai numerosi messaggi che la figlia si scambiava ha fatto una verifica scoprendo la verità. E così U.B., un residente a Bari, è finito a processo per adescamento di minore e sostituzione di persona. Ma il procedimento, che si teneva di fronte al giudice Cristian Vettoruzzo, si è incagliato di fronte alla prova che l'imputato non può stare a processo: U.B. è affetto da una malattia neurologica che gli impedisce di comprendere quello che sta succedendo intorno a lui. E così si è arrivati ad un sentenza di non procedibilità.

La vicenda è accaduta nel 2017 a Vittorio Veneto, quando ancora il 62enne (la tempo dei fatti 57enne) era ancora in possesso di limitate capacità mentali. La sindrome che lo ha colpito sin da quando aveva 10 anni, ne ha infatti pregiudicato lo sviluppo mentale, che risulta adesso totalmente deteriorato. L'uomo, che per gli stessi fatti era a processo anche a Torino e Brescia, avrebbe contatto una ragazzina di 16 anni, con la quale avrebbe intracciato una relazione a distanza. «Sei un amore» le avrebbe scritto, complimentandosi per le foto postate sulla piattaforma social su internet. Poi le prime richieste: «All'inizio - avrebbe detto - voglio solo vederti in intimo», sollecitando la vittima, che di fatto avrebbe accondisceso ai desideri dell'uomo, a mettere della biancheria molto provocante. I sospetti della giovane, che ad un certo punto avrebbe annusato la "sola", erano stati messi a zittire con frasi del tipo «te l'ho detto mille volte, il 17 di settembre faccio 16 anni».