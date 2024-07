Due frane sul Fadalto, mezzi intrappolati. Alberi caduti, pioggia e vento nella Marca

Il maltempo non ha risparmiato la Marca, soprattutto la fascia montana e pedemontana. A Vittorio Veneto, sul Fadalto, due frane sono cadute lungo la strada statale 51 di Alemagna. Due auto e un autocarro sono rimasti intrappolati tra i due cumuli di terra e sassi che sono finiti sull'asfalto. Fortunatamente non si registrano feriti. Al lavoro le squadre dei vigili del fuoco del distaccamento vittoriese e i carabinieri.

"La rapida perturbazione che ha coinvolto la fascia pedemontana nelle prime ore del pomeriggio ha già posto in piena attività la macchina organizzativa dell’Amministrazione Comunale" si legge in un comunicato del Comune "Il sindaco Balliana è già in sopralluogo con la Polizia Municipale, che ha ricevuto molte segnalazioni da parte dei cittadini per piccoli allagamenti dovuti all’acqua piovana. Il Meschio non è esondato, sebbene abbia sfiorato il livello di guardia. La frana in Fadalto si è riattivata, con l’immediata attivazione del semaforo che blocca il traffico veicolare: i detriti sono scivolati fino alla sede stradale; nessun danno registrato a cose o persone". I vigili del fuoco sono intervenuti anche in via del Fante per una pianta finita in mezzo alla strada.

"Serata annullata a causa di ingenti danni alle strutture provocate dal maltempo e dal vento. Proveremo a recuperare per domani. Rialzarsi è sempre dura e oggi anche di più". Queste sono invece le parole di Nicola Palumbo, organizzatore del Mattorosso Festival di Montebelluna che avrebbe dovuto prendere il via nella serata di oggi, 12 luglio. I danni sono molto ingenti.

Il maltempo ha causato la caduta di vari alberi in tutta la Marca tra cui una pianta finita in mezzo alla strada nel centro di San Pietro di Feletto ed un altro albero caduto a Lutrano di Fontanelle. A Tarzo, in via Bressa, le forti raffiche di vento hanno causato lo scoperchiamento di un'abitazione. Alcuni alberi, a causa delle forti raffiche di vento, sono finiti sulla Pontebbana nel Comune di Spresiano con problemi al traffico (rimasto paralizzato per ore) e una macchina con un vetro danneggiato. Danni anche in via Gritti, al civico 100, a Visnadello.

Altre piante sono cadute a Villorba in via Roma, lungo la Pontebbana, e un albero caduto a Varago e in via Trevigiana a Maserada sul Piave. Sempre a Villorba il vento forte ha scoperchiato la copertura di un'azienda di via Roma, Suem srl. A Pieve di Soligo in via Peron alcuni alberi sono caduti causando danni anche alla linea elettrica. A Oderzo si è scatenato un furioso temporale che ha provocato un black out in gran parte del territorio comunale.