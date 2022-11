Scavano per posare la fibra ottica ma tranciano in tubo del gas

Dalle 15:40, di oggi, mercoledì 9 novembre, i vigili del fuoco stanno intervenendo in via Galileo Galilei, all'incrocio con via 24 Maggio, nel centro di Vittorio Veneto per la rottura di un tubo di gas metano a bassa pressione, avvenuto durante gli scavi per la posa della fibra ottica. I pompieri arrivati dal locale distaccamento hanno provveduto a chiudere la strada con l’ausilio della polizia locale. Sono proseguiti a lungo i lavori di ripristino della tubazione da parte dell’azienda del gas. I vigili del fuoco sono rimasti sul posto per alcune ore per garantire la sicurezza degli operatori.