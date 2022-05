Fuggitivo dalla Francia maltrattata il nonno, 23enne finisce a processo

Aveva trovato riparo in Italia a casa del nonno a Vittorio Veneto, scappato dalla Francia dove avrebbe diverse pendenze penali. Ma la convivenza con l'anziano si sarebbe dimostrata impossibile: le sue richieste di denaro e le continue manifestazioni di rabbia avevano portato il parente, che ha 74 anni, a denunciarlo per maltrattamenti, lesioni, furto ed estorsione. Sottoposto prima all'allontanamento della casa del nonno e poi, alla luce di una seconda denuncia, alla carcerazione preventiva, ora rischia anche l'estradizione nel paese d'Oltrealpe.

La vicenda è arrivata in Tribunale a Treviso dove l'uomo, 23enne, è atteso da due diversi procedimenti penali. La storia sarebbe accaduta tra il il maggio del 2021 e il gennaio del 2020. S.D. era "inseguito" dalla giustizia francese, così decide di venire in Italia dove ha il nonno, che si rende disponibile ad ospitarlo. Ma il ragazzo comincia a chiedergli denaro, somme sempre più ingenti: al diniego dell'anziano passa quindi alle minacce, anche di morte, rendendo la vita del pensionato un autentico inferno.

«Sei un falso, tua madre è una p...» sarebbero state le frasi con cui si rivolgeva al nonno. E ancora: «Io ti spacco la faccia, ti ammazzo, figlio di...ti trovo per strada e ti uccido», brandendo in una occasione anche un coltello da cucina. Il tutto condito da colpi di testa che lo avrebbero portato a danneggiare la casa, come quando se l'era presa con la porta del bagno o con il frigorifero, distrutto a colpi di sedia e gettando il cibo a terra e nella spazzatura. Alle rimostranze dell'anziano il 23enne (difeso dall'avvocato Simone Marian) avrebbe deciso di aggredirlo con un pugno e numerosi calci allo stomaco. «Mi devi dare i soldi o ti brucio la casa» avrebbe urlato durante le discussioni. Poi una sera avrebbe atteso che il 74enne dormisse per mettere le mani nel suo portafogli e rubargli del denaro, oltre a cercare di obbligarlo a vendere alcuni quadri e consegnargli il ricavato.