Furti di attrezzi dalle stalle, ladro tradito dalle impronte degli pneumatici

Ad incastrarlo sono stati i segni degli pneumatici del suo fuoristrada lasciati sull'erba, a pochi passi dalle stalle che aveva appena depredato di vario materiale da giardino, tra cui due motoseghe, due trapani, un decespugliatore ed una cassetta di attrezzi. E' stato fermato e arrestato per furto aggravato nel pomeriggio di venerdì scorso, 20 gennaio, dai carabinieri del nucleo radiomobile di Vittorio Veneto il presunto autore del furto, un 63enne, con precedenti penali alle spalle e residente nella zona.

L'episodio è avvenuto nel primo pomeriggio di venerdì quando una pattuglia dei militari è stata inviata in una zona collinare dell’hinterland vittoriese, caratterizzata dalla presenza di poche abitazioni, una delle quali, di proprietà di un 49enne, ha due stalle poco distantuo. Dall’interno di entrambi i ricoveri, erano stati asportate attrezzature da giardinaggio ed utensilerie, per un valore complessivo e nel corso del sopralluogo, i militari hanno notato sul manto erboso poco distante dalle stalle, dei segni di grossi pneumatici, forse riconducibili ad un fuoristrada.

Le indagini si sono subito indirizzate al 63enne, noto ai carabinieri per i suoi precedenti specifici e per essere proprietario di un fuoristrada. E' stata perciò effettuata una perquisizione presso la sua abitazione, che ha permesso di rinvenire buona parte della refurtiva che è stata poi restituita al legittimo proprietario. Il 63enne è stato dichiarato in arresto, ma rimesso in libertà su disposizione della Procura della Repubblica del Tribunale di Treviso.