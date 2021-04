Ruba bancali di legno ad un'azienda, scoperto dai carabinieri

E' stato colto sul fatto da una pattuglia dei carabinieri mentre stava rubando alcuni bancali dal piazzale di un'azienda. A finire nei guai è stato, nei giorni scorsi, un 57enne di origini serbe che è stato bloccato dai militari.del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Castrelfranco Veneto.

Lo straniero si trovava all’esterno di una ditta del posto ed era già riuscito ad accatastare, per portare via, ben nove bancali in legno che sono stati subito restituiti all'azienda.