Ladri entrano in parrocchia e rubano 10mila euro: servivano per il restauro del campanile

Ladri in azione a Vittorio Veneto, in via della chiesa. Ignoti nei giorni scorsi, in data e arco temporale imprecisati, si sarebbero introdotti senza apparente effrazione negli uffici della parrocchia della chiesa di San Michele profeta, in località Carpesica, da cui hanno asportavano la somma di più di 10.000 euro, ricavata dalle offerte destinate alla ristrutturazione del campanile.

Indagini sono in corso da parte dei carabinieri di Vittorio Veneto.