Allaccio abusivo alla rete elettrica, "scroccone" scoperto dai carabinieri

I carabinieri della Compagnia di Vittorio Veneto, in collaborazione con la società erogatrice del servizio, hanno individuato un uomo di origini nordafricane quale utilizzatore "abusivo" di energia elettrica. Dalle prime risultanze acquisite dai militari dell'Arma pare che lo straniero, dimorante in un piccolo comune della Pedemontana, da circa una ventina di giorni, avesse allacciato, mediante un cavo elettrico su morsetti, la linea della propria abitazione alla rete. Il danno è in corso di quantificazione. A carico dell'uomo è scattata la segnalazione all'Autorità Giudiziaria.