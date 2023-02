Tragedia in serata, 62enne stroncato da un malore mentre passeggia

Tragedia nel tardo pomeriggio di ieri, 15 febbraio, a San Giacomo di Vittorio Veneto, in via Mezzavilla. Poco dopo le 19 un passante, Giorgio Cais, un 62enne di San Pietro di Feletto, è morto, stroncato da un improvviso malore da cui è stato colpito, probabilmente un infarto. Alcune persone che si trovavano nei paraggi hanno lanciato l'allarme al 118 ma quando medico e infermieri del Suem sono intervenuti sul posto, non hanno potuto far nulla per salvare la vita a Cais. Per identificarlo è giunta una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Vittorio Veneto.