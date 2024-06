Incendio nella notte, auto nel cortile di casa distrutta dalle fiamme

Sono ben due gli incendi ad automobili avvenuti nella notte tra sabato 22 e domenica 23 giugno: oltre al rogo doloso che ha distrutto due auto e parte di una casa a Cimadolmo, anche a Vittorio Veneto vigili del fuoco e carabinieri sono dovuti intervenire per una Fiat Punto distrutta dalle fiamme.

L'auto, ferma in sosta, si trovava nel cortile di una casa in via Piazzoni. All'improvviso il mezzo sarebbe stato distrutto dalle fiamme, spente dai vigili del fuoco poco dopo. Sul posto, sono dovuti intervenire i carabinieri di Vittorio Veneto che hanno aperto le indagini sulle cause del rogo: anche in questo caso non è esclusa, al momento, l'ipotesi dolosa. Al vaglio dei militari dell'Arma ci sono ora le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti in zona.