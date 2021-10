Rogo nel cortile di una ditta, vigili del fuoco al lavoro nella notte

Vigili del fuoco al lavoro nella notte nella zona industriale di San Giacomo di Veglia, a Vittorio Veneto, a causa di un incendio che ha interessato il piazzale esterno della ditta Cartonfer in via Piemonte, tra la zona industriale. Un incendio, divampato per cause ancora in corso di accertamento, ha incenerito vario materiale di riciclo, soprattutto cartone e legno.

A lanciare l’allarme a 112 e 115, notando del fumo, sono stati gli operai di un’azienda vicina, attorno alle 21 circa. Oltre ai pompieri, intervenuti con un'autobotte e con squadre da Vittorio Veneto, Conegliano e Treviso, sono giunti anche i carabinieri. Le fiamme ed il fumo erano ben visibili anche a diverse centinaia di metri di distanza. Sul posto anche i proprietari dell’azienda. Non si sono registrati feriti.