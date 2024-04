Moto contro auto lungo l'Alemagna, interviene l'elisoccorso

Due persone ferite in condizioni serie ma fortunatamente non gravi. E' questo il bilancio di un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di oggi 7 aprile lungo la strada statale Alemagna a Vittorio Veneto. Il sinistro è accaduto in località San Floriano. Coinvolte una moto e un'auto: secondo i primissimi rilievi l'auto e il due ruote stavano viaggiando lungo la stessa carreggiata quando la macchina avrebbe svoltato a sinistra. Inevitabile l'impatto. I feriti sono un ragazzo e una ragazza che si trovavano entrambi in sella alla moto. Sul posto sono intervenuti i sanitari del Suem 118 mentre dall’ospedale Ca’ Foncello è decollato l’elicottero di Treviso Emergenza. Il giovane è stato elitrasportato all'ospedale del capoluogo con ferite di media gravità ma non sarebbe in pericolo di vita. La ragazza è stata portata all’ospedale di Conegliano in ambulanza per accertamenti. Sul luogo dell’incidente la Polizia Locale di Vittorio Veneto per i rilievi.