Processo al parroco: «La curia ci disse di non denunciare»

«Abbiamo avuto un incontro con un responsabile della curia di Vittorio Veneto, che disse che avrebbero fatto in modo di mettere un freno a quei comportamenti "esuberanti". Ma aggiunse che l'importante era non presentare denuncia perchè altrimenti i giovani avrebbero dovuto rivivere tutto in tribunale».

Questo e uno dei passaggi chiave della deposizione dell'infermiere che ha fatto scoppiare il caso di don Federico De Bianchi, ex parroco di S. Giustina e Val Lapisina, finito a processo perché avrebbe violentato quattro giovani maggiorenni ricoverati nel reparto di psichiatria dell'ospedale vittoriese. Il teste, estremamente qualificato e in possesso di un master in infermieristica, attualmente lavora in un grande ospedale del sud dell'Inghilterra.

«Ho parlato con i ragazzi - ha spiegato oggi, martedì 20 aprile - dopo due episodi successi a stretto giro di posta. Nel primo ero in uscita con due dei quattro giovani che sarebbero stati fatti oggetto delle violenze, vicino a una gelateria: videro don De Bianchi e mostrarono subito un certo nervosismo, tanto che uno fu bloccato perché aveva avuto una reazione violenta. Il secondo avvenne all'interno di un locale: uno dei ragazzi ebbe un episodio in cui rimase per qualche minuto fermo, come impietrito con gli occhi girati dietro alla palpebre. Qualche giorno dopo chiesi lumi e uno dei loro mi raccontò delle molestie subite».

Il giovane aveva riferito in aula che inizialmente non aveva fatto parola a nessuno riguardo quello che è successo. «La prima a saperlo è stata mia mamma - disse - ma lei non ha dato peso a quello che ho detto, forse perché l’ho detto a messa. Poi ne ho parlato con due ragazzi che avevano detto di aver subito la stessa cosa. Ero in comunità, a Villa Delle Rose a Vittorio Veneto, una volta eravamo fuori a fumare una sigaretta parlando del più e del meno ed è uscita la storia». Il processo è stato aggiornata al 1 giugno per iniziare a sentire i testi della difesa.