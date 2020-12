Speronò un motociclista, condannato a due mesi di reclusione

Aveva urtato un ciclomotore, facendolo finire contro un'auto in sosta e provocando al conducente del due ruote una lesione alla spalla. Per questo Ivan Giannotto, 44enne di Vittorio Veneto, è stato condannato oggi, venerdì 11 dicembre, a due mesi di reclusione con la condizionale per lesioni stradali colpose

L'uomo, difeso dall'avvocato Mario Nordio, si era opposto ad un decreto penale che lo condannava a 12 mila euro. Il 3 agosto del 2018 era alla guida della sua Renault Laguna e procedeva lungo via Galilei, che è una strada a senso unico, nel comune di Vittorio Veneto. Ad un certo punto ha speronato uno scooter Malaguti, con alla guida Derfell Moro, 31 enne ugualmente di Vittorio Veneto, urtandolo nella parte posteriore. Per effetto della collisione, che il processo ha appurato essere stata il frutto della negligenza dell'automobilista, il centauro cadeva a terra andando ad impattare contro un'auto parcheggiata sul bordo della strada, riportando un trauma contusivo alla spalla destra, che gli impediva di svolgere le proprie normali attività per un periodo superiore ai 40 giorni.