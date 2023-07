Malore improvviso nel bar, i clienti tentano di salvarla: muore cuoca 50enne

Tragedia nella mattinata di oggi, 24 luglio, all'interno del bar Eden di Vittorio Veneto, in via Matteotti, non distante dal centro commerciale Emisfero. Una cuoca 50enne, Antonietta Caponetto, originaria di Casoria ma residente a Cappella Maggiore, si è improvvisamente accasciata a terra, colta da un malore improvviso. Chi si trovava nel locale, alcuni clienti e passanti, hanno subito lanciato l'allarme al 118 e nel frattempo gli operatori hanno cercato di guidare, via telefono, le pratiche di rianimazione della donna. Purtroppo quando medico e infermieri del Suem sono giunti sul posto, non hanno potuto far nulla per salvarle la vita. A stroncarla è stato probabilmente un infarto. Al bar Eden, ora chiuso per lutto, sono intervenuti anche i carabinieri della Compagnia di Vittorio Veneto che hanno identificato la 50enne. La salma è stata trasportata presso l'obitorio dell'ospedale vittoriese.